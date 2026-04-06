СК подтвердил задержание министра тарифной политики Красноярского края

«Возбуждено уголовное дело в отношении министра тарифной политики Красноярского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в августе 2022 года фактический владелец энергетической компании обратился к Ананьеву, который тогда занимал должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, с просьбой за денежное вознаграждение в 10 млн рублей обеспечить компании статус территориальной сетевой организации (это позволило бы получать прибыль от передачи электроэнергии по льготным тарифам), на что последний согласился.
«Согласно достигнутой договоренности в ноябре 2022 года фигурант получил от владельца энергетической компании часть взятки в сумме 5 миллионов рублей, после чего компания получила статус сетевой организации и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 год», — пояснили в СК.