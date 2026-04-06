Мужчина и женщина погибли при пожаре на улице Суворова в Хабаровске

Пожар в пятиэтажке коридорного типа на улице Суворова случился минувшей ночью. Возгорание произошло на третьем этаже — дым быстро заполнил коридоры. Самостоятельно здание покинули 20 человек. Еще 28 жильцов спасли пожарные — применялась автолестница. После осмотра медиками 5 человек, включая 2 детей, доставили в больницу для обследования и госпитализации. Как выяснилось, огонь охватил две квартиры […]

Пожар в пятиэтажке коридорного типа на улице Суворова случился минувшей ночью. Возгорание произошло на третьем этаже — дым быстро заполнил коридоры.

Самостоятельно здание покинули 20 человек. Еще 28 жильцов спасли пожарные — применялась автолестница. После осмотра медиками 5 человек, включая 2 детей, доставили в больницу для обследования и госпитализации.

Как выяснилось, огонь охватил две квартиры и обшивку коридора. Ликвидировали пожар 25 специалистов с 8 единицами техники. На месте происшествия обнаружили тела мужчины и женщины. Сейчас сотрудники следственных органов, дознаватели МЧС и эксперты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю устанавливают причины происшествия.