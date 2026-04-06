Силовики задержали министра тарифной политики Красноярского края Ананьева: в чем причина

6 апреля был задержан министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев. Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
Как установили следователи, в августе 2022 года Ананьев, занимавший тогда пост министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, вступил в сговор с сотрудником фирмы. Чиновник за деньги обязался решать вопросы в интересах компании и помочь ей попасть в список территориальных сетевых организаций.
«Сумма взятки была определена в размере 10 млн рублей», — сообщил собеседник агентства.
После этого на парковке у торгового комплекса «Авиатор» в Красноярске он получил первую половину обещанной суммы — пять миллионов рублей, передает ТАСС.
