Курьер, участвовавший в схеме обмана пенсионерки, предстанет перед судом в Нижегородской области

При обмане пенсионерки мошенники использовали известную схему: позвонили женщине и сообщили, что ее дочь попала в ДТП и срочно требуются деньги. Пенсионерка передала 245 тысяч рублей таксисту, а он привез украденное из Павлова в Нижний Новгород, где отдал сверток несовершеннолетнему и его 22-летнему другу. Эти двое участвовали в схеме в качестве курьеров: согласились сотрудничать с незнакомым человеком за вознаграждение. Полученные деньги они перечислили на указанный мошенником счет.