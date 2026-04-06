Курьер, участвовавший в схеме обмана пенсионерки, предстанет перед судом в Нижегородской области

22-летний житель Краснобаковского округа предстанет перед судом как участник мошеннической схемы, в результате которой 93-летняя женщина из Павлово потеряла 245 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
При обмане пенсионерки мошенники использовали известную схему: позвонили женщине и сообщили, что ее дочь попала в ДТП и срочно требуются деньги. Пенсионерка передала 245 тысяч рублей таксисту, а он привез украденное из Павлова в Нижний Новгород, где отдал сверток несовершеннолетнему и его 22-летнему другу. Эти двое участвовали в схеме в качестве курьеров: согласились сотрудничать с незнакомым человеком за вознаграждение. Полученные деньги они перечислили на указанный мошенником счет.
Позже 22-летний житель Кранобаковского округа и его несовершеннолетний приятель были задержаны полицией. Несовершеннолетний избежал наказания в силу возраста, а его старшему другу грозит уголовное наказание.
Причиненный ущерб добровольно возмещен пенсионерке в ходе предварительного расследования.