Экс-управляющего делами Минздрава РТ освободили от наказания за халатность

Ранее Вахитовский райсуд Казани приговорил чиновника к 320 часам обязательных работ. Уголовное дело было связано с травмой женщины, поскользнувшейся на льду у здания Управления здравоохранения Казани на улице Горького в марте 2024 года. Айзетуллов отвечал за своевременное заключение договора по расчистке снега и льда, но договора на момент ЧП не оказалось.