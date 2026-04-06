Экс-управляющего делами Минздрава РТ освободили от наказания за халатность

Верховный суд республики указал на истечение сроков давности.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Татарстана освободил бывшего управляющего делами Минздрава республики Идеала Айзетуллова от наказания по делу о халатности. Причиной стало истечение двухлетнего срока давности.

Ранее Вахитовский райсуд Казани приговорил чиновника к 320 часам обязательных работ. Уголовное дело было связано с травмой женщины, поскользнувшейся на льду у здания Управления здравоохранения Казани на улице Горького в марте 2024 года. Айзетуллов отвечал за своевременное заключение договора по расчистке снега и льда, но договора на момент ЧП не оказалось.

В апелляции осужденный и его адвокат настаивали на отмене обвинительного приговора. Прокуратура просила признать решение суда законным. Потерпевшая заявила, что ее реабилитация после травмы затянется на годы, а выплаченная Минздравом компенсация (430 тысяч рублей) назвала несущественной.

Судья Верховного суда региона 3 апреля применил норму об освобождении от наказания. В остальной части приговор оставлен без изменения. Осужденный намерен оспаривать его в кассации.