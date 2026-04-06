За неделю с 30 марта по 5 апреля ряд коррупционеров получили приговоры

Бывший директор анапского санатория «Парус» Игорь Негинский обвиняется в мошенничестве при распоряжении земельными участками стоимостью 55 млн рублей. По версии обвинения, в 2016 году он незаконно присоединил к территории здравницы смежные участки, которые затем были проданы. В 2021 году он был осужден на 4,5 года колонии, однако в 2022 году приговор был отменен из-за противоречий в деле. В итоге суд направил дело на новое рассмотрение.