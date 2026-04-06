За неделю с 30 марта по 5 апреля ряд коррупционеров получили приговоры

Федеральный уровень.
Генпрокуратура подала иск к сенатору РФ Ахмату Салпагарову и его родственникам, требуя изъять в доход государства земли Тебердинского нацпарка, на которых построены несколько отелей, а также строительную компанию холдинга «Кубанское» стоимостью 4 млрд рублей.
Алексей Никольский. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости.
Бывший замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина Георгий Голованов 1 апреля отправлен под арест. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, за что предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Регионы.
Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов обвинен в получении миллионных взяток от подрядчиков по госконтрактам. Вину признал. Обвинение запросило 19 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов 3 апреля обвинен в получении 20 млн рублей взяток от предпринимателей, занимавшихся строительством оборонительных сооружений на границе. Обвинение запросило для него 15 лет колонии со штрафом в 500 млн рублей. Также прокурор предложил конфисковать у подсудимого имущество на 21 млн рублей.
Бывший губернатор Брянской области Александр Петроченко получил 10 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере — 21 млн рублей от индивидуального предпринимателя за заключение госконтрактов. В доход государства конфисковано его имущество на сумму 21 млн рублей. Чиновник вину не признал, и 31 марта защита обжаловала приговор.
Александр Петроченко. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы.
Врио гендиректора «Башкиравтодора» Александр Ликомаскин 31 марта задержан сотрудниками ФСБ. До этого он занимал пост замминистра транспорта Самарской области, а на свою должность был назначен в марте и замещал Ильдара Юланова, ранее осужденного по статье о хищениях.
Замминистра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеслав Коробейников задержан 1 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от директора коммерческой организации за общее покровительство и бездействие при исполнении контракта по госпрограмме «Чистая вода».
Экс-президент национальной федерации каратэ по Северной Осетии Геннадий Кадзов задержан 1 апреля. Его подозревают в растлении четырех несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.
Фото: vk / Бойцовский клуб «АРС»/ARS MMA team.
Первый замминистра имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области Михаил Додин задержан 3 апреля. В чем его подозревают, на момент публикации не сообщалось.
Судебные структуры.
У зампреда Воронежского областного суда Евгения Кучинского Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства активы, купленные им во время службы судьей в Химкинском горсуде и Московском облсуде с помощью неподтвержденных доходов. Среди них — квартира в Химках, дом с земельным участком и гаражами общей стоимостью более 21 млн рублей, квартира в Москве и Lexus RX 300, оформленные на супругу и тещу.
У судьи Химкинского городского суда Владимира Татарова Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства 11 объектов недвижимости, которые он приобрел в 2011—2023 гг..
Верховный суд России 2 апреля подтвердил законность привлечения к уголовной ответственности за коррупцию бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой и судьи в отставке того же суда Наталии Цмакаловой. За взятки от 50 тыс. до 2 млн рублей ими принимались необходимые взяткодателям судебные решения, включая назначение коллег на судейские должности.
Силовые структуры.
30 марта заново, уже в закрытом режиме, стартовал процесс над бывшим начальником управления кадров Минобороны России генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Следствие считает, что тот незаконно оформил на жену генерала земельный участок в Краснодаре, на котором был построен дом за 80 млн рублей.
Бывший врио руководителя департамента строительства и председатель жилищной комиссии Росгвардии полковник Сергей Жеребцов обвиняется в необоснованной выплате подрядчику 80 млн рублей при строительстве и реконструкции зданий учебного учреждения Росгвардии в Новосибирске. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия. Отправлен в СИЗО.
Замглавы полиции по Красноярску Сергей Тетюхин 1 апреля задержан по подозрению в мошенничестве и получении взяток. По версии следствия, он обещал за деньги спасти преступника от уголовного преследования, а также небескорыстно допускал до принятия присяги на гражданство РФ иностранцев, которые плохо владели русским языком.
Бизнес-структуры.
Бывший директор анапского санатория «Парус» Игорь Негинский обвиняется в мошенничестве при распоряжении земельными участками стоимостью 55 млн рублей. По версии обвинения, в 2016 году он незаконно присоединил к территории здравницы смежные участки, которые затем были проданы. В 2021 году он был осужден на 4,5 года колонии, однако в 2022 году приговор был отменен из-за противоречий в деле. В итоге суд направил дело на новое рассмотрение.
Гендиректор ООО «Судоремонтная база “Фрегат” Сергей Шевцов обвинен в мошенничестве. Он подозревается в том, что организовал ремонт кораблей для Минобороны с использованием некачественных материалов. В результате чего похитил 20 млн рублей. 31 марта суд арестовал его имущество для взыскания штрафа.
Блогер Валерия Чекалина (псевдоним — Лерчек) полностью погасила долг перед ФНС в 176 млн рублей. После этого дело о ее банкротстве было закрыто. Накануне суд выделил в отдельное производство и приостановил процесс по другому делу Валерии Чекалиной: о выводе 250 млн рублей в ОАЭ по поддельным документам.
Приговоры.
Пожизненное заключение — такое наказание 31 марта суд назначил авторитетному подмосковному бизнесмену Константину Пискареву (Костя Большой), руководившему бандой, совершившей 21 убийство. Восемь его подельников осуждены на сроки от 8 лет 9 месяцев до 24 лет. Вердикт вынесла лишь пятая по счету коллегия присяжных — до этого четыре состава распались.
Константин Пискарев. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС.
25 лет в колонии строгого режима получил 3 апреля Сергей Корчагин, лидер ОПГ, которая действовала в Оренбургской области в 2000-х годах, — за убийства ряда криминальных авторитетов. Его соучастника Василия Саввона приговорили к 16 годам.
18 лет строгого режима — к такому сроку 31 марта приговорен Роман Ткаченко, пасынок рок-музыканта Стаса Намина. Его признали виновным в убийстве бабушки и сводного брата, которых он зарезал в подмосковной деревне Крюково в 2023 году.
10 лет лишения свободы со штрафом в 3,5 млн рублей получил 1 апреля директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, который признан виновным в растрате денег, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной. Его подельники руководители ООО «Энергосистема» Максим Воронин и Владимир Коноплев приговорены к 9 годам каждый со штрафами в 3,25 млн рублей. Всего с осужденных взыскано 141,7 млн рублей ущерба.
7,5 года — получил 30 марта генерал-майор медицинской службы Константин Кувшинов по делу о хищении бюджетных средств при выполнении госконтракта и получении взятки. Кроме того, подсудимый оштрафован на 2,4 млн рублей, а также к нему удовлетворен иск Минобороны РФ о возмещении ущерба на сумму 56 млн 516 тыс. рублей.
Константин Кувшинов. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.
6 лет — до такого срока был ужесточен приговор экс-мэру Салавата (Башкирия) Игорю Миронову по делу о превышении должностных полномочий. В октябре прошлого года его приговорили к трем годам колонии общего режима. Однако апелляционная инстанция увеличила срок лишения свободы.
5 лет — получил бывший вице-премьер Алтайского края Иван Кибардин, признанный виновным в особо крупном мошенничестве. Подсудимому также назначили штраф в 500 тыс. рублей и на два года запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
5 лет — получил бывший председатель правления банка «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк) Сергей Гриб, находящийся в международном розыске. Он признан виновным в том, что из средств банка платил фиктивную зарплату 150 тыс. рублей в месяц Виктору Захарченко — отцу скандально известного «миллиардера из МВД» полковника Дмитрия Захарченко.
3 года будет отбывать наказание в колонии-поселении судья в отставке Майкопского городского суда Адыгеи Анатолий Горголин. Он признан виновным в совершении аварии с гибелью ребенка. Краснодарский краевой суд 31 марта оставил приговор без изменений.
3 года — получил 1 апреля директор управляющей компании Максим Зайков. Он признан виновным в смерти человека в Петропавловске-Камчатском из-за падения с крыши снежной глыбы.
2,5 года — на такой срок за мошенничество в особо крупном размере осужден бывший начальник отдела по борьбе с коррупционными преступлениями регионального ГУ МВД России Сергей Ребенок. Он был задержан воронежским СУ СК и УФСБ по подозрению в получении 2 млн рублей от участников сферы обнала в декабре 2024 года.
2,5 года — на такой срок в колонии строгого режима осужден блогер из Москвы Андрей Скутин (прозвище Таракан) за то, что во время эфира на YouTube-канале несколько раз плюнул на георгиевскую ленту.
4 млн рублей выплатил футболист Федор Смолов потерпевшему по уголовному делу о драке в «Кофемании» в Москве в 2025 году. После этого между ними было заключено мировое соглашение.
Футболист Федор Смолов выплатил пострадавшему в драке с ним 4 миллиона рублей. Фото: Илья Питалев / РИА Новости.
Конфискации.
1 апреля в доход государства изъято имущество бывшего госсекретаря региона Магомед-Султана Магомедова и 16 его близких родственников. Общая стоимость конфискованных активов — десятков земельных участков, жилых и коммерческих объектов — превысила 1,2 млрд рублей.
Магомед-Султан Магомедов. Фото: РИА Новости.
3 апреля в доход государства обращено имущество бывшего замминистра МВД Дагестана — начальника следственного управления ведомства Руфата Исмаилова. Суд счел, что изъятые активы — восемь земельных участков, жилые и нежилые здания, шесть автомобилей и парковочные места в Дагестане, Москве и других регионах; наличные деньги, драгоценности, серебряная посуда, коллекция часов брендов TAG Heuer, Cartier и Omega — были куплены на коррупционные доходы. Общая стоимость имущества превысила 533 млн рублей.
Руфат Исмаилов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости.
4 апреля в доход государства обращено имущество министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова — активы на территории Краснодарского края, Адыгеи, Крыма и Москвы: 49 земельных участков общей площадью 500 тыс. кв. метров, 34 жилых и 71 нежилое помещение площадью 29 тыс. кв. метров, 214 млн рублей, 1 кг золота, а также доли в уставном капитале восьми коммерческих организаций.
Экс-министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Фото: Владимир Аносов / РГ.
Замена меры пресечения.
Бывшие гендиректор ООО «Прайм» Семен Чичерский и коммерческий директор компании Кирилл Степаев поставляли комплектующие ненадлежащего качества предприятию, выпускающему оборудование для радиолокаторов и систем управления огнем. Условные сроки за мошенничество 30 марта отменены, им грозит до 10 лет заключения.