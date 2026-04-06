Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощный разлив реки Уй зафиксировали в Курганской области

В Курганской области зафиксировали мощный разлив реки Уй. По спутниковым данным видно, что вода уже затопила пойму, ширина которой на отдельных участках достигает 3,5 километра. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

Согласно наблюдениям, река Уй получает дополнительный приток воды со стороны реки Тобол. Потоки, пришедшие с Уральских гор и по Тоболу, практически совпали по времени, что усилило общий уровень паводка.

Винштейн отмечает, что такое совпадение может спровоцировать дальнейший рост уровня воды и расширение зоны подтопления. Ситуация остается напряженной: при сохранении текущих погодных условий риск ее ухудшения сохраняется, передает Ura.ru.

5 апреля в Дербентском районе Дагестана местами прорвало дамбу Геджухского водохранилища из-за переполнения водой, сообщили в оперативных службах.

Из-за угрозы подтоплений в Дербентском районе началась эвакуация населения: оперативные службы намерены вывезти в безопасную зону 4165 человек, включая 823 ребенка.