Мощный разлив реки Уй зафиксировали в Курганской области

В Курганской области зафиксировали мощный разлив реки Уй. По спутниковым данным видно, что вода уже затопила пойму, ширина которой на отдельных участках достигает 3,5 километра. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.
Согласно наблюдениям, река Уй получает дополнительный приток воды со стороны реки Тобол. Потоки, пришедшие с Уральских гор и по Тоболу, практически совпали по времени, что усилило общий уровень паводка.
Винштейн отмечает, что такое совпадение может спровоцировать дальнейший рост уровня воды и расширение зоны подтопления. Ситуация остается напряженной: при сохранении текущих погодных условий риск ее ухудшения сохраняется, передает Ura.ru.
5 апреля в Дербентском районе Дагестана местами прорвало дамбу Геджухского водохранилища из-за переполнения водой, сообщили в оперативных службах.
Из-за угрозы подтоплений в Дербентском районе началась эвакуация населения: оперативные службы намерены вывезти в безопасную зону 4165 человек, включая 823 ребенка.