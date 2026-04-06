Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный мужчина устроил стрельбу на автобусной остановке в центре Петербурга

Вооруженная выходка в Северной столице может стать поводом для уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Около полуночи 5 апреля на автобусной остановке у дома 10 на Мытнинской улице в Центральном районе неизвестный устроил стрельбу. Такая вооруженная выходка серьезно испугала мимо проходивших людей, что стало поводом для звонка в полицию. Через считанные минуты на место инцидента приехал дежурный наряд. О деталях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— В результате задержали 42-летнего неработающего мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что за это время он произвел четыре выстрела в воздух из травматического пистолета «ОСА», — рассказали в ведомстве.

Чудом после случившегося никто не пострадал. Проверка показала, что оружие у петербуржца зарегистрировано, но его изъяли. Полицейские не исключили, что стрельба может стать причиной для возбуждения уголовного дела.