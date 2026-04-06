Пьяный мужчина устроил стрельбу на автобусной остановке в центре Петербурга

Около полуночи 5 апреля на автобусной остановке у дома 10 на Мытнинской улице в Центральном районе неизвестный устроил стрельбу. Такая вооруженная выходка серьезно испугала мимо проходивших людей, что стало поводом для звонка в полицию. Через считанные минуты на место инцидента приехал дежурный наряд. О деталях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.