ГАИ показала видео жесткого ДТП двух автомобилей на улице Притыцкого в Минске

Жесткое столкновение двух автомобилей случилось на улице Притыцкого в Минске.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ показала видео жесткого ДТП двух автомобилей на улице Притыцкого в Минске. Подробности и видео опубликованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Вечером в воскресенье, 5 апреля, 58-летний водитель автомобиля Lada ехал по улице Притыцкого. Согласно предварительным данным, он выехал на перекресток с проспектом Пушкина на красный сигнал светофора и врезался в Nissan.

«Последний от удара выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту», — сообщили в ГАИ.

Водитель, 19-летяя пассажирка автомобиля Nissan и 12-летняя пассажирка Lada были доставлены в больницу для обследования.

Тем временем МВД просит белорусов держать руль двумя руками и не парковаться в этих местах 6 апреля.

Кстати, МВД сообщило о проверке таксистов с 6 по 10 апреля в Беларуси.

Ранее белорусский врач сказала, почему догонять уходящий транспорт опасно для здоровья.