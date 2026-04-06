ГАИ показала видео жесткого ДТП двух автомобилей на улице Притыцкого в Минске. Подробности и видео опубликованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Вечером в воскресенье, 5 апреля, 58-летний водитель автомобиля Lada ехал по улице Притыцкого. Согласно предварительным данным, он выехал на перекресток с проспектом Пушкина на красный сигнал светофора и врезался в Nissan.
«Последний от удара выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту», — сообщили в ГАИ.
Водитель, 19-летяя пассажирка автомобиля Nissan и 12-летняя пассажирка Lada были доставлены в больницу для обследования.
Тем временем МВД просит белорусов держать руль двумя руками и не парковаться в этих местах 6 апреля.
Кстати, МВД сообщило о проверке таксистов с 6 по 10 апреля в Беларуси.
Ранее белорусский врач сказала, почему догонять уходящий транспорт опасно для здоровья.