Тысячи домов под водой: В Дагестане продолжают ликвидировать последствия разгула стихии

В Дагестане продолжается борьба с последствиями мощного наводнения, вызванного аномальными ливневыми дождями в конце марта — начале апреля 2026 года. Сильные осадки, ставшие одними из самых обильных за последние 100 лет, привели к затоплению тысяч домов, подтоплению улиц в Махачкале и других районах, а также прорыву дамбы на Геджухском водохранилище. Представители МЧС предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия пока не отступают: сложная паводковая ситуация сохраняется.