25 пострадавших при пожаре в Нижнекамске остаются на стационарном лечении

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев на утреннем совещании сообщил, что 25 пострадавших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» остаются на стационарном лечении. Из них десять человек проходят лечение в клиниках Москвы, шесть — в Республиканской клинической больнице, еще девять — в Нижнекамской ЦРБ.
Амбулаторная помощь оказана 70 пострадавшим. На сегодняшний день выписан один пациент. Беляев отметил положительную динамику выздоровления у всех пострадавших.
Напомним, в воздухе Нижнекамска после пожара нет отравляющих веществ. Автоматические станции контроля не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций. Число погибших в пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим» увеличилось до 7 человек. Останки еще четверых рабочих извлекли из-под сгоревших конструкций.