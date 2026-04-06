Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 пострадавших при пожаре в Нижнекамске остаются на стационарном лечении

Радмир Беляев отметил положительную динамику выздоровления у всех пациентов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев на утреннем совещании сообщил, что 25 пострадавших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» остаются на стационарном лечении. Из них десять человек проходят лечение в клиниках Москвы, шесть — в Республиканской клинической больнице, еще девять — в Нижнекамской ЦРБ.

Амбулаторная помощь оказана 70 пострадавшим. На сегодняшний день выписан один пациент. Беляев отметил положительную динамику выздоровления у всех пострадавших.

Напомним, в воздухе Нижнекамска после пожара нет отравляющих веществ. Автоматические станции контроля не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций. Число погибших в пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим» увеличилось до 7 человек. Останки еще четверых рабочих извлекли из-под сгоревших конструкций.