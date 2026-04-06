Приговор ангарскому маньяку Попкову вступил в силу

В декабре 2025 года суд признал Попкова виновным в убийстве двух молодых женщин, совершенном в 2008 году, и приговорил его к 10 годам лишения свободы. «Ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием в колонии особого режима, по совокупности с приговорами, вынесенными в январе 2015-го, декабре 2018-го, ноябре 2023 года по уголовным делам о серийных убийствах в 1990—2010 гг. более 80 жительниц региона и других преступлениях, а также с вынесенным в августе 2025 года приговором по уголовному делу об убийстве женщины в 2011-м», — пояснили в прокуратуре.