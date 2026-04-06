Приговор ангарскому маньяку Попкову вступил в силу

«Приговор Ангарского городского суда, вынесенный по уголовному делу в отношении 62-летнего Михаила Попкова, оставленный без изменений после обжалования стороной защиты, вступил в законную силу. В настоящее время после вступления приговора в законную силу осужденный Михаил Попков этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний особого режима в Республике Мордовия», — сообщили в прокуратуре.
В декабре 2025 года суд признал Попкова виновным в убийстве двух молодых женщин, совершенном в 2008 году, и приговорил его к 10 годам лишения свободы. «Ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием в колонии особого режима, по совокупности с приговорами, вынесенными в январе 2015-го, декабре 2018-го, ноябре 2023 года по уголовным делам о серийных убийствах в 1990—2010 гг. более 80 жительниц региона и других преступлениях, а также с вынесенным в августе 2025 года приговором по уголовному делу об убийстве женщины в 2011-м», — пояснили в прокуратуре.
Попков совершал убийства на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, он высматривал своих жертв на ночных улицах, предлагая подвезти, нередко на служебной машине. Тела женщин с признаками сексуального насилия обнаруживали случайные люди в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах. По данным следствия, на счету Попкова 91 убийство и 3 покушения на убийство.