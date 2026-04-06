Более 4 тысяч человек эвакуировали в Дагестане из-за прорыва дамбы

Более 4 тысяч человек эвакуировали в Дагестане после прорыва дамбы Геджухского водохранилища, сообщили в МЧС России.
«В превентивных целях из 4 микрорайонов, попадающих в зону затопления, было эвакуировано более 4 тысяч человек», — говорится в сообщении.
ЧП случилось на фоне непрекращающихся проливных дождей.
Для оценки обстановки в район вылетела оперативная группа МЧС во главе с начальником ГУ МЧС по Дагестану Муслимом Девришбековым. Также привлечён представитель Ростехнадзора, используется вертолёт Ми-8.
Ранее сообщалось, что из населённых пунктов Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала было эвакуировано около 350 человек.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.