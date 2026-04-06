Суд в Астрахани арестовал россиянина за комментарий о государственной власти

13 марта сотрудники ФСБ задержали в Чите 42-летнего уроженца города, который позднее переехал в Санкт-Петербург, по подозрению в публичном оправдании терроризма и призывах к ударам по Крымскому мосту. Согласно информации следствия, мужчина состоял в Telegram-чатах антироссийской направленности, где оставлял комментарии, доступные широкому кругу пользователей.