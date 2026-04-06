Суд в Астрахани арестовал россиянина за комментарий о государственной власти

Следователи УФСБ России по Астраханской области в понедельник, 6 апреля, возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Астрахани, который опубликовал в мессенджере Telegram комментарии, призывающие к экстремистской и террористической деятельности в отношении органов государственной власти. Позднее суд арестовал мужчину.
— Установлено, что мужчина является приверженцем украинского военизированного националистического объединения, в открытом доступе интернет-мессенджера Telegram разместил комментарии, призывающие к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в отношении органов государственной власти РФ, — говорится в сообщении.
Следственное подразделение УФСБ России по Астраханской области возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статьям о публичных призывах к проведению террористической и экстремистской деятельности, передает ТАСС.
13 марта сотрудники ФСБ задержали в Чите 42-летнего уроженца города, который позднее переехал в Санкт-Петербург, по подозрению в публичном оправдании терроризма и призывах к ударам по Крымскому мосту. Согласно информации следствия, мужчина состоял в Telegram-чатах антироссийской направленности, где оставлял комментарии, доступные широкому кругу пользователей.