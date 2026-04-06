В Красноярске полицейские поймали подростков-зацеперов

В Красноярске транспортные полицейские поймали подростков, устроивших смертельно опасные игры на железной дороге. Как пишет Newslab.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, на перегоне Овинный — Мясокомбинат дети катались на внешних элементах вагонов электричек, снимая на видео свои трюки.
На родителей двух несовершеннолетних уже составили протоколы об административном правонарушении — за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию.
Сотрудники правоохранительных органов призывают родителей напомнить детям правила безопасного поведения на железной дороге. Став очевидцем катания на крышах вагонов, незамедлительно сообщите об этом полицейским.