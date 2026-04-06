Уголовное дело в Дагестане завели после гибели девушки с ребенком в реке

В Дагестане после смыва машин потоком воды погибли девушка и ребёнок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.
В воскресенье на трассе между посёлками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе несколько автомобилей унесло течением. Руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов сообщал, что семерых человек, включая беременную женщину, из воды вытащили спасатели и местные жители. Однако двоих — девушку и ребёнка — спасти не удалось, их не смогли откачать.
По данным следствия, пострадавших извлекли из реки и доставили в больницу, где они умерли. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее сообщалось о прорыве дамбы Геджухского водохранилища после сильных осадков. В результате подтоплены десятки домов, эвакуированы сотни человек.
