Под Уфой в массовом ДТП пострадали пять человек

По данным ГАИ РБ, столкнулись две «Лады Приоры», «Митсубиси Лансер» и большегруз «ДАФ» с прицепом.
В аварии оба водителя отечественных автомобилей, 22 и 37 лет, и три их пассажира 18, 21 и 22 лет были госпитализированы с различными травмами.
Как сообщает «Моя Уфа» в Мах, три человека впали в кому. «Приора» гнала по встречке с выключенными фарами. Около кафе «Отдых» влетела в лоб другой машине. В ней было четыре человека — 20-летние ребята. Сейчас все — в реанимации в критическом состоянии. Их родные считают, что водитель «Лады» был пьян.
Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства и причины происшествия.