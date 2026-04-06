Под Уфой в массовом ДТП пострадали пять человек

Как сообщает «Моя Уфа» в Мах, три человека впали в кому. «Приора» гнала по встречке с выключенными фарами. Около кафе «Отдых» влетела в лоб другой машине. В ней было четыре человека — 20-летние ребята. Сейчас все — в реанимации в критическом состоянии. Их родные считают, что водитель «Лады» был пьян.