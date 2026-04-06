В Самарской области суд рассмотрит дело о поджоге двух автомобилей на сумму более 1,7 млн рублей

По версии следствия, в декабре 2025 года мужчина решил поджечь имущество заказчика из-за отказа потерпевшего оплатить ранее выполненные обвиняемым строительные работы. Фигурант приехал к месту жительства потерпевшего, взял с собой канистру с бензином и облил жидкостью автомобиль Geely GS. После этого он поджег машину при помощи сигареты и скрылся с места преступления.