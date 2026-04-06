Экс-зампредседателя правительства Ивановской области обвиняют в получении взятки

Экс-заместителя председателя правительства Ивановской области обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Уточняется, что фигурант вместе с сообщниками получил от предпринимателей взятку на сумму свыше 41 миллиона рублей, а также в виде незаконно оказанных услуг имущественного характера стоимостью более 2,5 миллиона рублей.

— По ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 10 миллионов рублей. На время следствия он заключен под стражу, — цитирует следователей ТАСС.

3 апреля Подольский городской суд вынес приговор четырем полицейским: Лабынцеву, Суздальцеву, Морозову и Вялову, которые через посредника Городецкого получили взятку в размере 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, в Красногорске осудили троих полицейских за получение взятки в размере 250 тысяч рублей. Деньги им передали представители одной из коммерческих фирм, чтобы избежать административной ответственности за незаконное трудоустройство иностранца.