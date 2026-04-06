ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника в Курской области

Силовики предотвратили теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области, злоумышленник задержан. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Уточняется, что проживающий в Курской области уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины по заданию представителя Главного управления разведки Минобороны Украины осуществлял визуальное наблюдение вблизи здания правительства Курской области. Его задачей было установить время, маршруты и способы прибытия и убытия, а также выбрать место для размещения взрывного устройства.
Собранные данные, включая фото- и видеоматериалы, он передавал куратору через мессенджер.
Как сообщили в ЦОС, фигурант был задержан сотрудниками ФСБ России при попытке изъятия из тайника взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами. Задержанный дал признательные показания, передает ТАСС.
Ранее силовики предотвратили теракт на одном из предприятий ОПК в Подмосковье. Сотрудники ФСБ попытались задержать злоумышленника в момент изъятия им взрывного устройства, однако он оказал сопротивление. Правоохранители ликвидировали преступника.