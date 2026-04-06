ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника в Курской области

Уточняется, что проживающий в Курской области уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины по заданию представителя Главного управления разведки Минобороны Украины осуществлял визуальное наблюдение вблизи здания правительства Курской области. Его задачей было установить время, маршруты и способы прибытия и убытия, а также выбрать место для размещения взрывного устройства.