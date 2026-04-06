Готовил взрыв по заданию Украины: ФСБ сорвала попытку убийства высокопоставленного чиновника

Подозреваемый — уроженец Винницкой области 1974 года рождения, проживающий в российском регионе. Согласно данным ведомства, мужчина действовал по прямым указаниям представителя Главного управления разведки Минобороны Украины.
Задержанный вёл скрытное визуальное наблюдение у здания областного правительства. В его задачи входило отслеживание маршрутов передвижения чиновника, фиксация времени его прибытия и убытия, а также подбор точки для закладки взрывного устройства.
Собранную информацию, включая фотоснимки и видеоматериалы, исполнитель отправлял своему куратору через мессенджер Telegram.
Силовики схватили мужчину в момент, когда он пытался забрать из тайника бомбу с поражающими элементами. Сейчас подозреваемый даёт признательные показания, следственные действия продолжаются.
Ранее Life.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили в столице теракт, организованный украинскими спецслужбами. Целью покушения был один из высокопоставленных начальников российского правоохранительного ведомства. На парковке возле бизнес-центра была найдена мощная взрывчатка, спрятанная в багажник электроскутера.
