ФСБ задержала готовившего теракт против чиновника в Курской области

Задержанный собирал данные о маршрутах передвижения чиновника.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в отношении одного из высокопоставленных представителей власти Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Как сообщили спецслужбы, задержан гражданин РФ 1974 года рождения, который действовал по заданию представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вел наблюдение у здания правительства региона.

Следствие сообщает, что подозреваемый собирал данные о маршрутах передвижения чиновника, времени его прибытия и отбытия, а также подбирал место для установки взрывного устройства. Полученные данные, включая фото и видео, он передавал куратору через мессенджер Telegram.

Задержание произошло в момент, когда мужчина пытался извлечь из тайника самодельное взрывное устройство, оснащенное поражающими элементами. Задержанный дал признательные показания.