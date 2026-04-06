Следователи назвали размер взятки, которую получил экс-зампред правительства Ивановской области

Следователи предъявили обвинение экс-зампреду правительства Ивановской области в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время бывший чиновник арестован. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«По ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 10 млн рублей. На время следствия он заключен под стражу», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что фигурант дела и его сообщники получили взятку в размере более 41 миллиона рублей.
В конце марта, напомним, суд вынес приговор бывшим заместителям председателя правительства Ивановской области, признав их виновными в коррупционных преступлениях. Экс-чиновники получили по 10 лет лишения свободы и штрафы в размере 30 млн рублей каждому.