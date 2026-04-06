В Ленобласти мужчина насмерть сбил жену, сдавая назад

По предварительным данным, накануне около 16:00 у дома на улице Мира 48-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris ехал на машине задним ходом и не заметил 55-летнюю женщину. В результате наезда она получила смертельные травмы.
Информацию подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. После дачи показаний мужчину отпустили под обязательство о явке.