В Нижнекамске почтили минутой молчания погибших при пожаре на заводе

В Нижнекамске на утреннем совещании почтили минутой молчания погибших в результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме». Открывая совещание, глава района Радмир Беляев назвал минувшую неделю серьезным испытанием и проверкой на стойкость для всех.
Беляев напомнил, что 31 марта на заводе при ликвидации последствий розлива полимеризата произошло воспламенение газовой смеси с последующим пожаром. В результате пострадали сотрудники предприятия, подрядных организаций и пожарно-спасательной службы. В Нижнекамске был объявлен трехдневный траур.
Ранее стало известно, что число погибших в пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим» увеличилось до 7 человек. Останки еще четверых рабочих извлекли из-под сгоревших конструкций.