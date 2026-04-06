В Самаре задержали иностранца за финансирование террористической организации

В Самаре поймали иностранца, уроженца одной из стран Средней Азии, за то, что он был причастен к финансированию международной террористической организации. Его удалось вычислить благодаря действиям сотрудников ФСБ Самарской области.
«Подозреваемый, разделяя радикальную идеологию организации, установил контакт с ее функционером через мессенджер», — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Иностранец получил банковские реквизиты, по которым не раз отправлял деньги на деятельность террористической организации. Мужчину задержали, на него завели уголовное дело. Пока идет расследование, его заключили под стражу.