В Башкирии трех студенток оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении трёх студенток одного из учебных заведений города. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, девушки в общежитии записали видеоролик, содержащий высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации для защиты интересов страны и её граждан. Затем видеозапись опубликовали в одном из каналов мессенджера телеграм, имеющем доступ для неограниченного круга лиц.