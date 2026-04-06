В Башкирии трех студенток оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Они признали вину и раскаялись.

Источник: Башинформ

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении трёх студенток одного из учебных заведений города. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, девушки в общежитии записали видеоролик, содержащий высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации для защиты интересов страны и её граждан. Затем видеозапись опубликовали в одном из каналов мессенджера телеграм, имеющем доступ для неограниченного круга лиц.

Постановлениями судьи студенток признали виновными и оштрафовали на 30 тысяч рублей в доход государства. Постановления в законную силу не вступили.