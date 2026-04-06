При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб в результате крушения самолета Ан-26 в Крыму. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывая оперативное совещание в понедельник.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

«На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы. Среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы виделись за несколько дней до этого», — сказал Чибис.

Губернатор и члены правительства региона почтили память погибших минутой молчания.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Крыму 31 марта, выполняя плановый перелет над полуостровом. Как сообщили в Минобороны РФ, поражающего воздействия по самолету не было. По информации РИА Новости, Ан-26 врезался в скалу в Бахчисарайском районе. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.

На борту находились 7 членов экипажа и 22 пассажира. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним».

1 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что среди погибших на борту самолета были военнослужащие Северного морского флота.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
