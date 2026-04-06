Сырье брызнуло в глаза мастера на производстве в Нижнем Новгороде

Устанавливает обстоятельства произошедшего.

Государственная инспекция труда в Нижегородской области устанавливает обстоятельства несчастного случая, произошедшего с мастером ООО «Вертекс» в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба инспекции.

3 апреля во время работы по запуску линии 33-летний рабочий повернул вентиль для подачи сырья. Давлением выбило шланг и сырье брызнуло в стороны, попав в глаза мужчины.

«Работодателем направлен запрос в больницу с целью выяснения степени тяжести полученных повреждений здоровья мастера», — отмечается в сообщении.