Дмитрий Демешин вручил Дарию Тюрину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

«Дарий Викторович одним из первых отправился в зону проведения СВО в составе добровольческого отряда БАРС-8 “Хабаровск”. Достойно служил Родине, рисковал жизнью. Я лично провожал его группу прошлой весной на передовую, а потом не раз приезжал к ним — привозил технику, оборудование и теплые послания от хабаровчан. Таких наград в арсенале региона будет еще немало, ведь хабаровчане продолжают сражаться в зоне СВО. С огромным уважением отношусь к выбору людей, которые оставили уютные кресла и должности, чтобы отстаивать интересы нашей страны», — отметил губернатор.