МЧС: В Дагестане эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы

В Дербентском районе Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, причиной происшествия стали обильные осадки и повышение уровня воды, что привело к повреждению гидротехнических сооружений. В зону возможного подтопления попали четыре микрорайона, жителей вывезли в превентивных целях.
Отмечается, что для оценки ситуации в район направили оперативную группу МЧС под руководством главы регионального управления, а также представителя Ростехнадзора. Специалисты вылетели на вертолете Ми-8.
В МЧС уточнили, что на месте продолжают оценивать паводковую обстановку, сложившуюся из-за продолжающихся сильных дождей, передает РИА Новости.
Из-за сильных дождей в Дагестане затопило несколько городов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, Дагестанских Огнях и Дербенте. После первой волны подтоплений коммунальные службы прочистили ливневки, и уровень воды стал снижаться, но позднее обстановка ухудшилась. Местные реки вышли из берегов, и мосты, улицы, а также жилые дома оказались затоплены.