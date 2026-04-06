Для поиска Усольцевых в тайге применят профессиональные металлоискатели

Семья Усольцевых перестала выходить на связь 28 сентября 2025 годапосле однодневной поездки к горному хребту. Следователи не исключают инсценировку исчезновения и побег за рубеж — Сергей Усольцев публично критиковал власти и участвовал в реализации американских программ в России. Активные поиски возобновят с приходом тепла. Масштабная операция с вертолётами и сотнями добровольцев пока не принесла результатов.