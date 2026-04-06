Для поиска Усольцевых в тайге применят профессиональные металлоискатели

Основную ставку волонтеры делают на человеческий ресурс, однако рассматриваются и дополнительные методы.
При необходимости отряд готов подключить беспилотные летательные аппараты. Кроме того, обсуждается внедрение профессиональных приборов для обнаружения предметов из металла, способных различать типы сплавов.
Ранее к работе привлекались кинологические расчёты. Однако сейчас их участие становится менее актуальным. В центре пояснили, что эффективность четвероногих помощников максимальна только в первые дни.
После того как сошёл снежный покров, шансы на то, что животные смогут взять след пропавших, практически равны нулю. Поэтому фокус смещается на использование современной поисковой электроники.
Семья Усольцевых перестала выходить на связь 28 сентября 2025 годапосле однодневной поездки к горному хребту. Следователи не исключают инсценировку исчезновения и побег за рубеж — Сергей Усольцев публично критиковал власти и участвовал в реализации американских программ в России. Активные поиски возобновят с приходом тепла. Масштабная операция с вертолётами и сотнями добровольцев пока не принесла результатов.
