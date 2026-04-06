ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта против курского чиновника

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1974 г.р., планировавшего подготовку террористического акта в отношении одного из высокопоставленных представителей органов власти Курской области», — говорится в сообщении.
Уроженец Ладыжина Винницкой области Украины, проживающий в Курской области, контактировал с Главным управлением разведки украинского Минобороны «для сбора и передачи противнику сведений о региональных объектах военной и гражданской инфраструктуры».
По указанию разведки он начал подготовку теракта против высокопоставленного чиновника. В частности, он наблюдал за обстановкой рядом со зданием областного правительства «с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства». «Полученные сведения, фото- и видеозаписи посредством иностранного мессенджера Telegram он направил противнику», — заявила спецслужба.
Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ, когда пытался забрать из тайника взрывное устройство с поражающими элементами, сказали там.
УФСБ по Курской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), ст. 275 (госизмена), ч. 1 ст. 30, ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 174.1 (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК.
Задержанному грозит лишение свободы вплоть до пожизненного, он дал признательные показания, заявила ФСБ.
На прошлой неделе спецслужба отчиталась о предотвращении теракта против «высокопоставленного руководителя правоохранительной системы».
