Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Астрахани арестовали за комментарий с призывами к терроризму

Задержанный в Астрахани мужчина является сторонником украинского военизированного националистического объединения.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ задержали в Астрахани мужчину, подозреваемого в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности против органов государственной власти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, задержанный мужчина 1978 года рождения является сторонником украинского военизированного националистического объединения.

Подозреваемый разместил комментарий под одним из постов в мессенджере Telegram, в котором содержались призывы к осуществлению террористической деятельности против российских властей. После выявления публикации сотрудники спецслужб провели задержание. В ходе допроса мужчина признал свою вину.

Накануне ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области. Задержанный действовал по заданию украинской разведки. Он собирал данные о передвижениях чиновника и подбирал место для взрыва.