Жителя Астрахани арестовали за комментарий с призывами к терроризму

Сотрудники ФСБ задержали в Астрахани мужчину, подозреваемого в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности против органов государственной власти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, задержанный мужчина 1978 года рождения является сторонником украинского военизированного националистического объединения.
Подозреваемый разместил комментарий под одним из постов в мессенджере Telegram, в котором содержались призывы к осуществлению террористической деятельности против российских властей. После выявления публикации сотрудники спецслужб провели задержание. В ходе допроса мужчина признал свою вину.
Накануне ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области. Задержанный действовал по заданию украинской разведки. Он собирал данные о передвижениях чиновника и подбирал место для взрыва.