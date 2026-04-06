При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота Отрощенко

Командующий 45-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота Александр Отрощенко был среди погибших при крушении транспортного самолета Ан-26 в Крыму 31 марта. Об этом 6 апреля сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Источник: РИА "Новости"

«На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы. Среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Чибис начал его с минуты молчания в память о погибших в Крыму североморцах.

В небе над Крымом 31 марта около 18:00 мск была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 при совершении планового перелета. Поражающего воздействия по самолету не было. Позже стало известно, что воздушное судно потерпело крушение, было найдено место падения.

Погибли 29 человек — шесть членов экипажа и 23 пассажира. Среди погибших были военнослужащие Северного флота. Причина крушения — самолет врезался в скалу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов 1 апреля предположил, что крушение военно-транспортного самолета Ан-26 могло произойти мгновенно, у пилотов могло не быть времени на связь с диспетчером.

