При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота Отрощенко

«На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы. Среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
Чибис начал его с минуты молчания в память о погибших в Крыму североморцах.
В небе над Крымом 31 марта около 18:00 мск была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 при совершении планового перелета. Поражающего воздействия по самолету не было. Позже стало известно, что воздушное судно потерпело крушение, было найдено место падения.
Погибли 29 человек — шесть членов экипажа и 23 пассажира. Среди погибших были военнослужащие Северного флота. Причина крушения — самолет врезался в скалу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов 1 апреля предположил, что крушение военно-транспортного самолета Ан-26 могло произойти мгновенно, у пилотов могло не быть времени на связь с диспетчером.