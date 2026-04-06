Прокуратура запросила три года колонии для выжившего в Охотском море Пичугина

Суть претензий заключается в обстоятельствах гибели двух родственников подсудимого, которые находились вместе с ним на лодке. Пичугин дрейфовал в акватории 67 дней, пока его судно не обнаружили рыбаки. Выживший остался единственным, кто перенёс испытание, остальные участники путешествия скончались от истощения и обезвоживания.
Помимо реального срока в колонии-поселении, надзорное ведомство настаивает на наложении денежного взыскания. В качестве дополнительного наказания прокурор предложил назначить штраф в размере 50 тысяч рублей.
«Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии-поселении, со штрафом в размере 50 тыс. рублей», — заявил представитель обвинения.
Сейчас защита готовит ответные аргументы, которые будут представлены на следующих заседаниях. Окончательное решение по этому делу вынесет судья после завершения всех процессуальных стадий.
Ранее Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника. Он нарушил правила выхода в море на маломерном судне — превысил допустимую дальность и допустил другие нарушения. Трагедия случилась в августе 2024 года. Двое братьев и сын одного из них отправились в морское путешествие и пропали. Поиски долго не приносили результата. Только в октябре рыбаки случайно обнаружили лодку у берегов Камчатки. Из троих выжил лишь Пичугин.
