Прокуратура запросила три года колонии для выжившего в Охотском море Пичугина

Ранее Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника. Он нарушил правила выхода в море на маломерном судне — превысил допустимую дальность и допустил другие нарушения. Трагедия случилась в августе 2024 года. Двое братьев и сын одного из них отправились в морское путешествие и пропали. Поиски долго не приносили результата. Только в октябре рыбаки случайно обнаружили лодку у берегов Камчатки. Из троих выжил лишь Пичугин.