Число пострадавших при атаке на Новороссийск возросло до 10, включая троих детей

Вечером 5 апреля обломки беспилотника ВСУ попали в многоквартирный дом в Новороссийске. По словам местных жителей, из-за удара дрона-камикадзе на верхних этажах здания загорелись две квартиры, а в соседних жилых домах выбило стекла. Кроме того, по меньшей мере пять припаркованных рядом автомобилей получили повреждения.