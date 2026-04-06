Число пострадавших при атаке на Новороссийск возросло до 10, включая троих детей

Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск возросло до десяти человек, включая троих детей. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.
— По последним данным, 10 пострадавших с травмами средней степени, включая троих детей, — говорится в сообщении.
Вечером 5 апреля обломки беспилотника ВСУ попали в многоквартирный дом в Новороссийске. По словам местных жителей, из-за удара дрона-камикадзе на верхних этажах здания загорелись две квартиры, а в соседних жилых домах выбило стекла. Кроме того, по меньшей мере пять припаркованных рядом автомобилей получили повреждения.
6 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ВСУ атаковали Новороссийск, Анапу, Геленджик, Сочи и другие районы. По его словам, в Новороссийске повреждения получили шесть многоквартирных домов и два частных. Кроме того, обломки дронов обнаружили на территории нескольких заводов.