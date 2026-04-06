Следственный комитет возбудил дело о нападении собаки на жительницу Кудымкара

Пострадавшая от укусов американской акиты попала в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье не прекращаются нападения собак на жителей региона. Нападениям подвергаются взрослые и дети. Агрессию проявляют не только бродячие, но и домашние животные. В прошлом году на территории региона зафиксировали более 3 тыс. обращений после укусов собак.

Еще один случай произошел в Кудымкаре 18 марта. На информацию в соцсетях обратил Следственный комитет России. Собака породы американская акита напала на жительницу города. Пострадавшая с травмой предплечья попала в больницу.

Кудымкарский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следствие установлит причины и условия произошедшего, проводит допрос свидетелей и очевидцев.

«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщило следственное управление СУ СК РФ по Пермскому краю.