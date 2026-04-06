Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительнице Карпинска, издевавшейся над девушкой-инвалидом, вынесли приговор

После криминального инцидента девушка-инвалид покончила с собой.

Источник: Аргументы и факты

В свердловском городе Карпинске городской суд вынес приговор местной жительнице, издевавшейся над девушкой-инвалидом. Женщину признали виновной в насильственных действиях сексуального характера.

«В ночь с 16 на 17 мая 2025 года в одном из жилых домов Карпинска подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, применив насилие к 24-летней девушке, имеющей группу инвалидности, нанесла ей удары и совершила иные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия», — рассказали в суде.

После перенесенных издевательств и унижений девушка-инвалид лишила себя жизни.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также с осужденной взыскали компенсация морального вреда в размере один миллион рублей.