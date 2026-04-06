Жительнице Карпинска, издевавшейся над девушкой-инвалидом, вынесли приговор

В свердловском городе Карпинске городской суд вынес приговор местной жительнице, издевавшейся над девушкой-инвалидом. Женщину признали виновной в насильственных действиях сексуального характера.
«В ночь с 16 на 17 мая 2025 года в одном из жилых домов Карпинска подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, применив насилие к 24-летней девушке, имеющей группу инвалидности, нанесла ей удары и совершила иные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия», — рассказали в суде.
После перенесенных издевательств и унижений девушка-инвалид лишила себя жизни.
Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также с осужденной взыскали компенсация морального вреда в размере один миллион рублей.