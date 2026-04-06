Фугасы под ногами: в Волгограде и области нашли две мощные авиабомбы

Волгоградская земля продолжает хранить опасные «сюрпризы» времен Сталинградской битвы. Накануне сразу на двух территориях региона обычные земляные работы превратились в спецоперацию экстренных служб.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, рабочие наткнулись на мощные фугасные авиационные бомбы, которые пролежали в грунте со времен Сталинградской битвы.
Одну из находок, 100-килограммовую бомбу ФАБ-100, обнаружили прямо в черте города — в Краснооктябрьском районе Волгограда. Еще более крупный снаряд весом в четверть тонны, ФАБ-250 — в Городищенском районе, неподалеку от поселка Ерзовка. Оба боеприпаса обладают огромной разрушительной силой, поэтому к местам обнаружения сразу стянули силы безопасности.
Несмотря на серьезность находок, спасатели успокаивают: прямой угрозы для жизни и здоровья населения сейчас нет. Опасные участки оперативно оцепили, чтобы никто из любопытных прохожих или рабочих не пострадал. Сейчас снаряды находятся под охраной, пока специалисты готовятся к их ликвидации.
В ближайшее время в Волгоградскую область должен прибыть специальный пиротехнический расчет из Донского спасательного центра. Профессионалы вывезут находки на специализированный полигон и уничтожат путем подрыва.
Ранее сообщалось, что авиабомба была найдена на территории турбазы.