Хабиров поручил срочно восстановить дом на Гафури, пострадавший от БПЛА

На оперативном совещании в ЦУРе глава республики потребовал от мэра Уфы Ратмира Мавлиева оперативно решить все вопросы по восстановлению жилого дома.

Источник: Аргументы и факты

На оперативном совещании в ЦУРе глава республики Радий Хабиров потребовал от мэра Уфы Ратмира Мавлиева оперативно решить все вопросы по восстановлению жилого дома на улице Гафури, в который 2 апреля попал беспилотник. Хабиров поручил также помочь жильцам.

«2 апреля была сильная террористическая атака. Надо отдать должное Минобороны и службе охраны предприятий — девять дронов сбили. Один попал в жилой дом, но, к счастью, обошлось без жертв», — отметил глава региона.

По официальным данным мэрии, общая площадь повреждений в доме на Гафури, 54, составляет более 500 квадратных метров, фасадной площади — 150 квадратных метров. Разбито более 100 стеклопакетов.

После атаки прокуратура организовала горячую линию для пострадавших.

