Расселить жильцов аварийного дома на улице Восточный Семафор все не могут в Хабаровске

Напомним, в январе после обращения жильцов председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с затянувшимся расселением аварийного дома. С тех пор дела возбуждались дважды, однако никакого результата это не принесло.
«Прокурор Железнодорожного района города Хабаровска Илья Анатольевич Блудов отменил постановления о возбуждении уголовных дел. Обжалование указанных решений следственными органами СК России вплоть до прокурора края Виталия Анатольевича Степанова результатов не принесло», — сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Сейчас уголовное дело возбуждено вновь. Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.