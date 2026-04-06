В Таганроге обнаружили два десятка нарушений на муниципальном предприятии. Специалисты Северо-Кавказского управления Ростехнадзора провели плановую профилактическую проверку деятельности МУП «Городское хозяйство» в Таганроге. По результатам инспекции было зафиксировано 21 отклонение от нормативных требований в области организации теплоснабжения.