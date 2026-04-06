Более 50 лесных пожаров произошло в лесах Беларуси за прошлую неделю

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Работники лесхозов Беларуси ликвидировали за прошлую неделю более 50 возгораний, сообщили в пресс-службе Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве проинформировали, что с начала этого года в лесном фонде было зафиксировано 120 случаев возгораний на площади 49,8 гектара. В том числе за прошедшую неделю произошел 51 случай, общая площадь составила 29,3 гектара.

«Лидером по числу возгораний в лесах остается Брестская область — 48 случаев с начала года», — говорится в сообщении.

Запреты и ограничения

Минлесхоз также напоминает, что практически во всех регионах Беларуси действуют запреты и ограничения на посещение лесов. Связано это с высокими классами пожарной опасности, то есть с рисками лесных пожаров.

Так, по данным на 11:00, полностью открытым считается только Россонский район Витебской области, в остальных регионах действуют третий и четвертый классы пожарной опасности.

При третьем классе пожарной опасности вводится ограничение на посещение лесов, а полный запрет посещать леса устанавливается при четвертом и пятом классах опасности.

В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (540 рублей).