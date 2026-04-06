В Воронеже пешеход погиб под колесами «Пежо 308»

В Воронеже сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло вечером 5 апреля.
Примерно в 22.00 на улице Чебышева, по предварительным данным дорожной полиции, 20-летний водитель «Пежо 308», следовавший по улице Дубровина со стороны Просторной в направлении Нововоронежа, сбил мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший умер на месте ДТП до приезда «скорой». Личность погибшего устанавливают.
