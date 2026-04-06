Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде и области нашли две авиабомбы

Опасные предметы были обнаружены при проведении земляных работ в Ерзовке.

Опасные предметы были обнаружены при проведении земляных работ в Ерзовке Городищенского района и в Краснооктябрьском районе Волгограда. По информации регионального управления МЧС, под Волгоградом нашли фугасную авиационную бомбу — ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. А в Волгограде рабочие наткнулись на ФАБ-100.

Места обнаружения фугасок оцеплены. В ближайшее время ожидается прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения взрывоопасных предметов, пояснили в ведомстве.

Фото ГУ МЧС Волгоградской области (архив).