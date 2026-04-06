Полиция накрыла магазин с’вейпами" на 2,7 млн рублей под Волгоградом

В Волгоградской области полицейские пресекли схему по продаже немаркированной никотиносодержащей продукции. Оперативники задержали 36-летнего жителя Камышинского района, который продавал «вейпы» и жидкости к ним без необходимых разрешений, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Полицейские выяснили, что мужчина с начала января по конец февраля 2026 года арендовал торговую точку в городе Котово. Там он хранил и реализовывал контрафактный товар, который, как оказалось, он приобретал у неизвестных лиц через интернет.
В ходе операции оперативники изъяли большое количество электронных систем доставки никотина, а также заправки для них и табачную продукцию. Общая сумма изъятого составила около 2,7 миллиона рублей.
Подозреваемого уже задержали. На него завели уголовное дело. Мужчине грозит серьезное наказание за незаконную торговлю.