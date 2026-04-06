Около десятка БПЛА уничтожили силы ПВО в Миллеровском районе

Из-за падения обломков загорелся сарай в частном доме в хуторе Долотинка.

Утром 5 апреля в Миллеровском районе была отражена воздушная атака врага. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, силы ПВО перехватили и уничтожили около десятка БПЛА.

Никто не пострадал, однако не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков загорелась хозпостройка в одном из частных дворов в хуторе Долотинка. По данным главы региона, возгорание локализовано.

