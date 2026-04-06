В Ростове жителя Запорожской области осудили за призывы к терроризму в Интернете

Житель Запорожской области получил в Ростове срок за комментарии с призывом к терроризму.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону жителя Запорожской области осудили за публичные призывы к терроризму и пропаганду терроризма через Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Информация поступила от пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.

Перед судом предстал 55-летний мужчина из населенного пункта Малая Белозерка. По данным следствия, он опубликовал в мессенджере комментарии, побуждающие вступать в одно из украинских националистических формирований. Нарушение выявили сотрудники УФСБ России по Южному военному округу.

Южный окружной военный суд назначил подсудимому 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Также мужчине на 2 года и 6 месяцев запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц, форумов, чатов и групп в соцсетях.

Приговор в силу пока не вступил.

