В Ростове жителя Запорожской области осудили за призывы к терроризму в Интернете

В Ростове-на-Дону жителя Запорожской области осудили за публичные призывы к терроризму и пропаганду терроризма через Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Информация поступила от пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.
Перед судом предстал 55-летний мужчина из населенного пункта Малая Белозерка. По данным следствия, он опубликовал в мессенджере комментарии, побуждающие вступать в одно из украинских националистических формирований. Нарушение выявили сотрудники УФСБ России по Южному военному округу.
Южный окружной военный суд назначил подсудимому 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Также мужчине на 2 года и 6 месяцев запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц, форумов, чатов и групп в соцсетях.
Приговор в силу пока не вступил.
