В Омске случилось первое в этом сезоне ДТП с мотоциклом

Омские правоохранители сообщили в понедельник, 6 апреля 2206 года, что 5 апреля в 21:30 случилось ДТП, в котором пострадал один человек.
«Предварительно установлено: 38-летний водитель автомобиля “Хонда Одиссей” при выезде с прилегающей территории в районе дома № 168 по улице 10 лет Октября не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом “Рейсер” под управлением мужчины 1988 г. р.», — передает ведомство.
В результате водитель мотоцикла госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
Примечательно, что это первая авария с участием мотоцикла в сезоне 2026 года.