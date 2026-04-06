В Омске случилось первое в этом сезоне ДТП с мотоциклом

Мотоциклист попал в больницу.

Источник: ГУ МВД

Омские правоохранители сообщили в понедельник, 6 апреля 2206 года, что 5 апреля в 21:30 случилось ДТП, в котором пострадал один человек.

«Предварительно установлено: 38-летний водитель автомобиля “Хонда Одиссей” при выезде с прилегающей территории в районе дома № 168 по улице 10 лет Октября не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом “Рейсер” под управлением мужчины 1988 г. р.», — передает ведомство.

В результате водитель мотоцикла госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

Примечательно, что это первая авария с участием мотоцикла в сезоне 2026 года.